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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ПРОПУСКА ФИЗЛИЦ ВНЕДРЯЕТСЯ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КОТЛОВКА»
13:58 31.08.2017
В республиканском пункте таможенного оформления «Котловка» с 7 сентября отменяется использование бумажных контрольных талонов и внедряется автоматизированная система учета пропуска физических лиц, транспортных средств и товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, система создана на основе функционирующей в таможенных органах автоматизированной подсистемы «Транзит Таможенного союза».
Ее работа заключается в распознании регистрационного номера автомобиля специальной компьютерной программой и внесении данных о нем в электронный журнал. Далее эти сведения дополняются информацией о прохождении пограничного и таможенного контроля, которая используются при принятии решения о выпуске транспортного средства из пункта пропуска.
Использование этой технологии способствует сокращению времени нахождения автомобиля в пункте пропуска, отражает результаты проведения всех видов контроля на границе, регламентирует согласованность действий контрольных служб, повышает качество их взаимного информирования. Все это позволяет исключить несанкционированное убытие транспортных средств и граждан из пунктов пропуска.
Отработка применения автоматизированной системы и безбумажной технологии контрольных талонов начиналась в 2015 году в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовском участке границы. Сегодня автоматизированная система учета эксплуатируется в шести пунктах пропуска: «Привалка», «Григоровщина», «Бенякони», «Песчатка», «Домачево» и «Козловичи».
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