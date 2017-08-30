Беларусь давно попала в долговую петлю – ситуацию, когда новые заимствования направляются на обслуживание и погашение старых. Это отметила финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«Поэтому, несмотря на значительные ежегодные выплаты, внешний госдолг Беларуси в среднесрочной перспективе не сокращается, а только растет. Уже сейчас объем внешнего госдолга страны достиг исторического максимума, а по итогам августа мы, скорее всего, увидим новый рекорд – к текущему значению прибавятся 700 млн долларов, полученные в виде кредита от России. Нужно понимать, что в иностранной валюте формируется не только внешний госдолг, но и часть внутреннего – в основном за счет облигаций, которые активно размещает Минфин. И на обслуживание этих облигаций тоже нужно тратить существенные средства. Например, в этом году государство направило на погашение внешнего госдолга 650 млн долларов, а на погашение размещенных на внутреннем рынке облигаций – 900 млн. Совокупные ежегодные платежи по валютному госдолгу уже несколько лет превышают 3 млрд долларов», – сказала Ж. Кулакова.

Она подчеркнула, что белорусская экономика не в состоянии генерировать такое количество иностранной валюты, поэтому приходится постоянно брать в долг.

«Сейчас очень хорошую поддержку государству в обслуживании валютного госдолга оказывает население. Из-за снижения реальных доходов белорусы активно продают старые валютные накопления. Например, в этом году за январь-июль население на чистой основе продало 1,25 млрд долларов. Эту валюту выкупает государство для последующего зачисления в состав ЗВР и обслуживания валютных долгов, при этом никакого давления на курсы валют не создается. Если бы не этот профицит, то ситуация могла бы развиваться по двум основным сценариям: либо государству пришлось бы брать еще больше кредитов, тем самым увеличивая долговую нагрузку в будущем, либо осуществлять покупки на внутреннем рынке, создавая предпосылки для ослабления белорусского рубля», – отметила Ж. Кулакова.

По словам эксперта, с учетом того, что валютный госдолг только растет, долговая нагрузка будет оставаться высокой еще много лет.

«И если в экономике Беларуси не произойдет серьезных изменений, которые приведут к заметному росту валютной выручки, валютный госдолг будет оставаться потенциальным риском для белорусского рубля. В ближайшие месяцы валюты на обслуживание долгов хватит – в этом году государству удалось привлечь внутренние и внешние займы примерно на 3 млрд долларов. Но уже в 2018 году к вопросу поиска средств, скорее всего, придется вернуться», – пояснила Ж. Кулакова.

По данным Минфина, на 1 августа 2017 года внешний государственный долг Беларуси составил 15,6 млрд долларов США. С начала года показатель вырос на 2 млрд долларов, или на 14,3%.