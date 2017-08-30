|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРКА ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
13:04 31.08.2017
В Могилевской области завершается уборка зерновых и зернобобовых культур.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в сельхозорганизациях региона по состоянию на утро 31 августа скошено и обмолочено более 311,6 тыс. га площадей культур, что составляет 99% к плану. При этом намолочено 1132,2 тыс. т зерна. Средняя урожайность составила 36,3 ц/га, что на 3 ц/га больше прошлогоднего показателя.
В Могилевской области завершили жатву одиннадцать районов из 21. В сельхозорганизациях Дрибинского, Могилевского, Осиповичского и Славгородского районов убрано по 99% площадей. В Климовичском, Чериковском и Шкловском районах работы выполнены на 98%, Мстиславском – 97%, Быховском – 96%, Горецком – 95%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
Курсы в банках
на 31.08.2017
Конвертация в банках
на 31.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте