В Могилевской области завершается уборка зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в сельхозорганизациях региона по состоянию на утро 31 августа скошено и обмолочено более 311,6 тыс. га площадей культур, что составляет 99% к плану. При этом намолочено 1132,2 тыс. т зерна. Средняя урожайность составила 36,3 ц/га, что на 3 ц/га больше прошлогоднего показателя.

В Могилевской области завершили жатву одиннадцать районов из 21. В сельхозорганизациях Дрибинского, Могилевского, Осиповичского и Славгородского районов убрано по 99% площадей. В Климовичском, Чериковском и Шкловском районах работы выполнены на 98%, Мстиславском – 97%, Быховском – 96%, Горецком – 95%.