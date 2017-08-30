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ЭКОНОМИКА РБ


В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ УЧЕНИКАМ НЕДОКЛАДЫВАЮТ ПРОДУКТЫ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ЕДЫ, А САМИ БЛЮДА НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
12:47 31.08.2017

В ходе проверок Комитета госконтроля выявлены факты несоответствия приготовленных блюд технологической документации, недовложения продуктов при приготовлении пищи школьникам. Такая информация прозвучала на коллегии Комитета госконтроля под председательством главы контрольного ведомства Леонида Анфимова, в ходе которой рассмотрены результаты проверки вопросов организации питания учащихся в учреждениях среднего образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, имеются случаи, когда доброкачественные продукты питания были припрятаны. Так, в столовой одной из школ Минска на момент проверки в моечном помещении было обнаружено 2,5 кг свиной лопаточной части и 3 кг свиного фарша. И такие примеры, увы, не единичны.

Имели место также факты использования просроченных продуктов при питании школьников. В буфете столовой минской школы на момент проверки в реализации находилась 11 наименований кулинарной продукции (салаты, бутерброды, желе) с истекшим сроком годности, в столовой столичной гимназии было выявлено 27 порций каши рисовой в замороженном виде с истекшим сроком годности. На пищеблоке средней школы в Борисове хранились продукты (мясо, птица, дрожжи) с истекшими сроками годности от 8 дней до 3 месяцев.

Всего Комитетом госконтроля проверено 18 юридических лиц и отделов (управлений) образования, спорта и туризма рай-, горисполкомов, организующих питание школьников. В 14 из них установлены нарушения санитарных правил и норм, а также выпуск либо поставка (реализация) некачественной продукции, в 11 – нарушения правил торговли и осуществления общественного питания.

За допущенные нарушения более 160 должностных лица привлечено к административной ответственности, к юридическим лицам применены административные штрафы, взысканы в бюджет деньги, использованные не по целевому назначению.

Результаты проверок позволяют сделать вывод о том, что местными органами управления, Министерством образования не приняты действенные меры по созданию надлежащей организации питания обучающихся. Органами и учреждениями государственного санитарного надзора не выполняется должным образом возложенная на них функция по контролю за организацией питания учащихся, работой столовых учреждений образования и качеством приготовления пищи.

В настоящее время питанием в учреждениях среднего образования обеспечен почти 1 миллион учащихся. Около полумиллиону школьников (ученики I-IV классов, учащиеся сельских школ, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды и другие) питание предоставляется за счет бюджета. Только в 2016 году и первом полугодии текущего года на эти цели выделено около 200 млн. руб. Остальные школьники питаются за счет родительской платы.
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