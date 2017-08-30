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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,6%
12:24 31.08.2017

Государственный долг Беларуси на 1 августа 2017 года составил 39,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 2,8 млрд рублей, или на 7,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, внешний госдолг по состоянию на 1 августа 2017 года составил 15,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 2 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 14,3%.

В январе-июле 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2572,5 млн долларов США: 1400 млн долларов США – еврооблигации; 600 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 300,4 млн долларов США – правительства и банков России; 176,6 млн долларов США – банков Китая;

92,6 млн долларов США – МБРР; 2,9 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 653 млн долларов США: 226,8 млн долларов США – правительство России; 176,6 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 217,5 млн долларов США – банки Китая; 31,2 млн долларов США – МБРР; 0,7 млн долларов США – США;

0,2 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 августа 2017 года составил 9,5 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 7%.

За январь-июль 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 406,7 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 897,9 млн долларов США и 120,5 млн рублей.
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