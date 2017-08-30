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ЭКОНОМИКА РБ
АБОНЕНТЫ LIFE:) МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 4G-ИНТЕРНЕТОМ В РОУМИНГЕ В РОССИИ
12:01 31.08.2017
Компания Life:) расширила число мобильных операторов, где абоненты могут пользоваться 4G-интернетом в роуминге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, в список добавляется Megafon (Россия). Теперь путешествуя по России, можно пользоваться всеми преимуществами скоростного мобильного интернета 4G без дополнительных затрат. Цена 4G-трафика такая же, как и 3G-трафика.
Для поездок в Россию рекомендуются услуги из линейки «Интернет как дома», а также «Роуминг Россия».
Список роуминг-партнеров с 4G от Life:) будет пополняться и дальше.
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