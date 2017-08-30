|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАН БЕЛАРУСИ И АЛФЕРОВСКИЙ ФОНД ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
11:52 31.08.2017
Национальная академия наук Беларуси и Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд) объявляют о проведении конкурса 2017 года на соискание премий НАН Беларуси и Алферовского фонда для молодых ученых (до 35 лет по состоянию на 1 января конкурсного года) за лучшую научно-исследовательскую работу (отдельную научную работу или совокупность объединенных единой тематикой работ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, конкурс проводится в следующих областях (номинациях): физика, математика, информатика, физико-технические и технические науки; биология, химия, медицина, аграрные науки и науки о Земле; гуманитарные и социальные науки.
Право выдвижения кандидатур на соискание премий предоставляется: председателю президиума НАН Беларуси; президенту Алферовского фонда; действительным членам (академикам), членам-корреспондентам и иностранным членам НАН Беларуси; руководителям организаций НАН Беларуси, осуществляющих научные исследования, тематика которых соответствует области научных исследований (номинации); председателю Научного совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.
Документы на конкурс высылаются не позднее 31 октября 2017 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
Курсы в банках
на 31.08.2017
Конвертация в банках
на 31.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте