Национальная академия наук Беларуси и Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд) объявляют о проведении конкурса 2017 года на соискание премий НАН Беларуси и Алферовского фонда для молодых ученых (до 35 лет по состоянию на 1 января конкурсного года) за лучшую научно-исследовательскую работу (отдельную научную работу или совокупность объединенных единой тематикой работ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, конкурс проводится в следующих областях (номинациях): физика, математика, информатика, физико-технические и технические науки; биология, химия, медицина, аграрные науки и науки о Земле; гуманитарные и социальные науки.

Право выдвижения кандидатур на соискание премий предоставляется: председателю президиума НАН Беларуси; президенту Алферовского фонда; действительным членам (академикам), членам-корреспондентам и иностранным членам НАН Беларуси; руководителям организаций НАН Беларуси, осуществляющих научные исследования, тематика которых соответствует области научных исследований (номинации); председателю Научного совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.

Документы на конкурс высылаются не позднее 31 октября 2017 г.