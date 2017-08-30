При проверках отделов образования установлены грубейшие нарушения при осуществлении госзакупок, которые привели к приобретению сырья у посредников по завышенным ценам, а также факты закупки продуктов питания без проведения процедур закупок. Такая информация прозвучала на коллегии Комитета госконтроля под председательством главы контрольного ведомства Леонида Анфимова, в ходе которой рассмотрены результаты проверки вопросов организации питания учащихся в учреждениях среднего образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в законодательстве для государственных (с долей государства) юридических лиц, занятых питанием школьников, отсутствует обязанность проведения процедур закупок сырья и продуктов при их осуществлении за счет собственных средств. Вместе с тем питание учащихся, в котором позже используется закупленное сырье, на 40-50% оплачивается за счет бюджета (эти деньги, как правило, перечисляются управлениями и отделами образования, спорта и туризма районных администраций). В то же время для управлений и отделов образования такие процедуры госзакупок обязательны.

Между тем без проведения процедуры закупки в апреле-мае 2016 г. отделом образования Могилевского райисполкома приобретались у Могилевского райпо огурцы и томаты, цены на которые были до 2-х раз выше уровня цен производителей.

Выявлены факты необоснованного перерасхода средств бюджета. Например, победитель электронного аукциона в 2016 году на поставку пшеничной муки отделу образования Могилевского райисполкома – ООО «Белвнешрыбторг» с ценой поставки 0,61 руб. за 1 кг фактически поставляло муку по цене, вдвое превышающей аукционную, что повлекло необоснованные расходы бюджета. Этим же отделом у Могилевского райпо приобретены сыры, цены на которые были дороже до 53%, чем на поставляемые отделу сыры ОАО «Бабушкина крынка».

Еще одна проблема – прием наличных денег за питание за счет средств родителей. Как правило, деньги передавались школьниками учителям (несвойственная для них функция), а учителя передавали деньги работникам столовых без получения чека. Причем, в большинстве школьных столовых и буфетов деньги за питание принимались без кассового оборудования и платежных терминалов.

Например, в один из дней проверки в столовой гимназии Минска была оприходована выручка в сумме 2439 руб. – на 71% больше, чем составляла принятая без присмотра проверяющих выручка предыдущего дня. Из всей полученной выручки 763 руб. (31,3%) составила оплата учителями за питание, полученное учащимися в предыдущие дни. Ситуация повторилась и на следующий день, когда в присутствии контролеров получили выручку в большем размере, чем до проверки.