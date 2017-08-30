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ЭКОНОМИКА РБ


СЪЕЗД УЧЕНЫХ БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ В IV КВАРТАЛЕ
10:46 31.08.2017

Постановлением Совета министров № 659 от 30.08.2017 г. утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению ІI Съезда ученых Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Оргкомитету поручено обеспечить координацию работы по подготовке и проведению съезда в IV квартале 2017 г. в Минске, утвердить план мероприятий по его подготовке и проведению, а также программу его проведения, разработать принципы отбора представителей и порядок избрания делегатов на Съезд.

Заместителям премьер-министра необходимо представить в оргкомитет предложения согласно курируемым направлениям по вопросам подготовки и проведения съезда.

Национальной академии наук Беларуси и Государственному комитету по науке и технологиям поручено обеспечить реализацию и материально-техническое сопровождение мероприятий по подготовке и проведению съезда, предусмотреть участие в съезде представителей зарубежных научных организаций.

Кроме того, необходимо совместно с министерствами информации, культуры, образования и иными заинтересованными сформировать и представить в оргкомитет составы рабочих групп по организационному, редакционно-издательскому, материально-техническому и информационному обеспечению работы Съезда, а также по организации культурной программы для его участников.

Мероприятия съезда (конференции, семинары, круглые столы и другие) поручено проводить в рамках реализации республиканского плана мероприятий по проведению в 2017 году Года науки.

Национальной академии наук Беларуси совместно с министерствами образования, культуры с участием общественного объединения ”Белорусский республиканский союз молодежи“ необходимо обеспечить привлечение молодых ученых, а также лиц, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, к работе по подготовке и проведению съезда.
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