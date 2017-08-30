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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» НЕ УЧАСТВУЕТ В НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПОСТАВКАХ В РОССИЮ ТОВАРОВ САНКЦИОННОЙ ГРУППЫ
10:12 31.08.2017
РУП «Белтаможсервис» прокомментировало материал «Победа над устрицами: таможня раскрыла крупнейшую схему ввоза санкционки», размещенный на сайте российского информационного агентства «РБК».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, РУП «Белтаможсервис» не участвует в нелегальных поставках в Россию товаров санкционной группы.
В 2017 году РУП «Белтаможсервис» из стран Африки, Азии и Южной Америки осуществлялся ввоз и оформление на территории Беларуси плодоовощной продукции, в отношении которой Россией санкции не вводились.
На основании заключенных договоров с российскими субъектами хозяйствования, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность на протяжении 5 лет и более, предприятие осуществляло поставки плодоовощной продукции в Россию.
Осуществление поставок производилось в соответствии с таможенным законодательством, а также с обеспечением требований безопасности в области карантина растений.
Овощи и фрукты относятся к продукции высокого фитосанитарного риска и сопровождаются сертификатами, выдаваемыми фитосанитарными службами стран отправления. При этом фитосанитарные сертификаты в обязательном порядке содержат сведения о стране происхождения товаров.
При ввозе на территорию России товар проходит проверку на стационарных постах Россельхознадзора, где российские получатели предоставляют уполномоченным службам необходимую информацию, в том числе о стране происхождения товара. Соответственно данные службы в каждом случае имеют возможность проверить подлинность указанных сведений. Такая проверка зачастую длится несколько дней.
И только после выдачи российским уполномоченным органом акта вторичного фитосанитарного контроля товар может быть вовлечен в законный оборот на территории России.
Копии таких документов российские партнеры направляют в РУП «Белтаможсервис», что свидетельствует об отсутствии претензий к реализуемым на территории России товаров.
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