В Беларуси будут изменяться правила приема в учреждения высшего образования. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко на встрече с представителями системы образования Гродненской области.

По его словам, планируется расширить перечень специальностей, по которым наряду с централизованным тестированием будут сдаваться внутренние экзамены.

«Будем корректировать цифры приема по отдельным специальностям и формам обучения, в первую очередь, по заочной форме обучения. Обратим внимание на так называемую непрофильную подготовку в университетах, особенно на подготовку экономистов и юристов. Сейчас мы обобщаем эту информацию, на стадии завершения концепция развития юридического образования. Собираем все предложения структур, которые заинтересованы в подготовке юридических кадров. Сегодня уже есть первые отклики, положительно оцениваются такие начинания, как сокращение заочного обучения по данным специальностям, корректировка учебных планов, их практикоориентированность на те или иные структуры, где востребованы юристы», – сказал И. Карпенко.

Министр отметил, что главный фактор, который должен влиять на повышение качества и конкурентоспособности высшего образования в Беларуси, – переход к новой системе прогнозирования долгосрочной кадровой потребности для нашей экономики.

«Очень важно, чтобы специальности среднего специального и высшего образования не дублировали друг друга. Во-вторых, необходимо пересмотреть сроки обучения. В-третьих, провести работу в направлении более тесной интеграции учебных планов и программ средних специальных и высших учебных заведений», – заявил И. Карпенко.

Министр отметил, что цель белорусского образования – предоставить каждому возможность для самореализации.