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ЭКОНОМИКА РБ


В ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ИМЕЮТСЯ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ УДЕШЕВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВЫХ БЛЮД И ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА - ГОСКОНТРОЛЬ
09:20 31.08.2017

В процессе организации питания для учащихся имеются резервы для удешевления питания, а также повышения его качества. Это было отмечено на коллегии Комитета госконтроля под председательством главы контрольного ведомства Леонида Анфимова, в ходе которой рассмотрены результаты проверки вопросов организации питания учащихся в учреждениях среднего образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, проверки показали, что в итоговую стоимость питания закладываются наценки и надбавки как организаций, осуществляющих питание учащихся, так и многочисленных посредников, у которых закупаются продукты питания. В результате цена готовых блюд формируется не от стоимости производителей продуктов питания, а от цены поставщиков. При этом организации, осуществляющие питание учащихся, освобождены от уплаты коммунальных услуг, платы за аренду помещений, что с учетом существенных наценок к своим услугам, позволяет руководству этих предприятий получать заработную плату до 3 тыс. рублей в месяц.

Одной из причин сложившейся ситуации стало то, что в системе образования нет единого подхода к организации питания учащихся. Так, в 60% учреждений школьников обеспечивали питанием отделы (управления) образования, спорта и туризма рай-, горисполкомов, в 25% – комбинаты школьного питания, в 15% – организации потребкооперации, иные юрлица.

Вследствие этого нет и единых подходов в ценообразовании. Например, в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях уровень торговых надбавок на сырье не был ограничен и наценки школьного общепита применялись к свободно сформированным розничным ценам, что позволяло организаторам питания применять на продукцию свободное ценообразование.

Только в ходе проверки на местах были приняты специальные решения, ограничивающие торговые надбавки.

При этом в Минске даже в условиях ограничения торговых надбавок и наценок завышались розничные цены на готовые изделия. Нарушение допущено комбинатами школьного питания (КШП) Фрунзенского, Заводского и Партизанского районов. Торговая надбавка здесь применялась не к отпускной цене организации-производителя или импортера, а к цене посредника, применившего свою оптовую надбавку. Как следствие, примененные торговые надбавки на сырье превышали максимально допустимый уровень (15%), а в отдельных случаях доходили почти до 200%.

По оценкам Комитета госконтроля, такие нарушения имелись на всех комбинатах школьного питания Минска.
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