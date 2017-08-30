В АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершились испытания трех главных циркуляционных насосных агрегата ГЦНА-1391, предназначенных для Белорусской атомной электростанции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Росатома», всего в рамках контракта ЦКБМ изготовит пять ГЦНА для строящегося второго энергоблока.

Проектирование, изготовление и обслуживание насосного оборудования для атомной промышленности – основная специализация ЦКБМ. Предприятие является единственным в России разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для всех типов российских реакторов ВВЭР.

Главные циркуляционные насосные агрегаты (ГЦНА) являются неотъемлемой частью реакторных установок АЭС. Они применяются для создания циркуляции теплоносителя в первом контуре реактора и работают в условиях высокого давления при температуре, превышающей 300˚C.

ЦКБМ располагает единственным в России комплексом для проведения полномасштабных испытаний насосного оборудования в условиях, имитирующих работу реактора по всем параметрам (давление, температура, тип теплоносителя). Вся продукция предприятия, поставляемая на АЭС, проходит испытания в различных режимах, что позволяет своевременно выявлять возможные отклонения параметров работы и устранять неисправности. Также предприятие осуществляет регулярные поставки запасных частей и оказывает необходимую поддержку своим заказчикам, обеспечивая сервисное обслуживание насосного оборудования атомных электростанций в России и за ее пределами.