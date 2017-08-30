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ЭКОНОМИКА РБ
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ЧАСОВ «ЛУЧ» ОТКРЫЛСЯ В СТОЛИЧНОМ ТРЦ GREEN CITY
17:43 30.08.2017
ОАО «Минский часовой завод» открыло фирменный магазин часов «Луч» в торгово-развлекательном центре GREEN CITY в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, официальный монобрендовый магазин часов «Луч» находится на западе столицы (ул. Притыцкого, 156), в одной минуте ходьбы от станции метро «Каменная горка». Здесь представлен самый широкий ассортимент часов «Луч».
До 10 сентября для всех покупателей часов в магазине – скидка 15% на весь ассортимент наручных часов.
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