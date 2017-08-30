ОАО «Минский часовой завод» открыло фирменный магазин часов «Луч» в торгово-развлекательном центре GREEN CITY в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, официальный монобрендовый магазин часов «Луч» находится на западе столицы (ул. Притыцкого, 156), в одной минуте ходьбы от станции метро «Каменная горка». Здесь представлен самый широкий ассортимент часов «Луч».

До 10 сентября для всех покупателей часов в магазине – скидка 15% на весь ассортимент наручных часов.