В рамках реализации инвестиционного проекта по развитию торгово-логистической деятельности РУП «Белтаможсервис» осуществляет строительство объекта «Сервисная зона пункта пропуска «Каменный Лог».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, новый объект в Гродненской области будет представлять из себя склад с административно-бытовым комплексом площадью около 5300 кв. м, парковкой грузового и легкового автотранспорта на 270 м/мест, гостиницей, а также зданиями и сооружениями инженерной инфраструктуры.

Как и в действующих транспортно-логистических центрах, здесь будут внедрены «бестранзитная» технология оформления грузов, электронное предварительное декларирование, современные технологии складской обработки грузов, что позволит осуществлять таможенные операции с товарами в непосредственной близости от пункта пропуска на государственной границе.

Запуск данного объекта усовершенствует приграничную логистическую инфраструктуру на одном из основных направлениях следования транзитных грузопотоков из стран Европы.