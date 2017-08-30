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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕРВИСНОЙ ЗОНЫ ПУНКТА ПРОПУСКА «КАМЕННЫЙ ЛОГ»
17:03 30.08.2017
В рамках реализации инвестиционного проекта по развитию торгово-логистической деятельности РУП «Белтаможсервис» осуществляет строительство объекта «Сервисная зона пункта пропуска «Каменный Лог».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, новый объект в Гродненской области будет представлять из себя склад с административно-бытовым комплексом площадью около 5300 кв. м, парковкой грузового и легкового автотранспорта на 270 м/мест, гостиницей, а также зданиями и сооружениями инженерной инфраструктуры.
Как и в действующих транспортно-логистических центрах, здесь будут внедрены «бестранзитная» технология оформления грузов, электронное предварительное декларирование, современные технологии складской обработки грузов, что позволит осуществлять таможенные операции с товарами в непосредственной близости от пункта пропуска на государственной границе.
Запуск данного объекта усовершенствует приграничную логистическую инфраструктуру на одном из основных направлениях следования транзитных грузопотоков из стран Европы.
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