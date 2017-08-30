Трубопрокатный цех ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» 30 августа произвел свою первую миллионную тонну горячекатаных бесшовных труб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, «юбилейные» трубы нефтегазового сортамента в ближайшее время будут отгружены потребителю в США.

Стоит отметить, что в настоящее время трубопрокатным цехом БМЗ освоено производство труб нефтяного сортамента по стандарту Американского института нефти API 5L, а также производство «зеленой трубы», требующей дальнейшей доработки по стандартам API 5СТ, труб для гидроразрывов пласта, анкерных и других видов труб. Только за последние 5 лет здесь произведено 1177 профилей труб, в том числе 352 освоено новых.

В настоящее время основными потребителями бесшовных горячекатаных труб БМЗ являются США, Россия, страны Балтии, Латинской Америки, Европы. В последнее время география поставок расширилась, добавились Бразилия, Греция, Ирак, Колумбия, Хорватия.