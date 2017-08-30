Широкомасштабное исследование, касающееся распространенности факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (STEPS), на национальном уровне осуществлялось в Беларуси в 2016-2017 годах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, основной этап проходил с октября 2016 года по февраль 2017-го, обработка и анализ материалов – с марта по май текущего года. Участниками STEPS стали около 6 тыс. белорусов в возрасте от 18 до 69 лет, проживающих во всех регионах республики. «ШАГИ»/STEPS по снижению влияния неинфекционных заболеваний на демографическую ситуацию в Беларуси проводили представители Минздрава и Всемирной организации здравоохранения в рамках финансируемого Европейским союзом проекта БЕЛМЕД.

В процессе исследования определялась распространенность основных поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний среди взрослого населения, таких как употребление табака и алкоголя, гиподинамия, нездоровое питание, избыточный вес и ожирение, повышенное артериальное давление, повышенное содержание глюкозы и липидов в крови, а также средний популяционный уровень потребления соли и протеинов.

Как отметил министр здравоохранения Валерий Малашко, новые научно обоснованные данные позволят более качественно строить профилактические программы.

Результаты исследования подтвердили, что, в частности, белорусы употребляют достаточно много алкоголя и курят. Есть проблемные вопросы и в плане питания, употребления соли.

В целом проблема неинфекционных заболеваний очень актуальна для всех стран, включая Беларусь, рассказал руководитель Странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев. Беларусь достигла значительных успехов в организации высокоспециализированной помощи, отметил руководитель Странового офиса ВОЗ. По его словам, это масштабное исследование было проведено на высоком уровне с использованием методологии ВОЗ, которая позволяет сравнивать результаты между странами. Итоги во многом подтвердили те цифры, которые ранее были получены в Беларуси касательно распространенности факторов риска.

«Но все усилия государства в какой-то степени нивелируются, как бы банально это ни звучало, факторами риска – курением, чрезмерным потреблением алкоголя, недостаточной физической активностью», - отметил Б. Бердыклычев.

Улучшить ситуацию можно только совместными действиями – это сочетание профилактических программ и высокоспециализированной помощи. Необходима вовлеченность других министерств и ведомств, добавил руководитель Странового офиса ВОЗ.

Исследование, касающееся распространенности факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (STEPS), повторно планируется провести в Беларуси на рубеже 2019-2020 годов.

«Мы его должны провести на границе 2019-2020 годов, когда заканчивается республиканская программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь». Будет оцениваться эффективность выработанной стратегии по уменьшению влияния факторов риска на здоровье человека», - подчеркнул В. Малашко.

Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются основной причиной смерти населения в Беларуси. На четыре группы болезней – болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, диабет – приходится примерно 80% всех случаев смерти. НИЗ являются ведущей причиной преждевременной смертности в Беларуси, обусловливая 89% от общего числа случаев смерти. НИЗ не только определяют уровень смертности населения республики и являются основной причиной инвалидности трудоспособного населения, но и играют определяющую роль в снижении продолжительности жизни населения.

В мае 2013 года Всемирная Ассамблея здравоохранения приняла Глобальный план действий по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний 2013-2020. Страны, входящие в ВОЗ, должны стремиться к тому, чтобы добиться 25% сокращения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний к 2025 году.

Беларусь активно принимает участие в реализации данного Глобального плана. В 2016 году принята Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы.

Целями исследования явились: систематизация эпидемиологического надзора за факторами риска развития НИЗ в Беларуси; анализ распространенности факторов риска НИЗ среди взрослого населения в возрасте от 18 до 69 лет; мониторинг тенденций по факторам риска НИЗ; рассмотрение полученных в результате STEPS-исследования данных для планирования программных мероприятий и оценки политики по НИЗ.