ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЕ УЧЕНЫЕ ЗАРАБОТАЛИ БОЛЕЕ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ПРОВЕДЕНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

15:45 30.08.2017 За время существования Республиканского центра геномных биотехнологий (с 2009 года) проведение различного рода генетических анализов позволило заработать порядка 2,4 млн долларов, передает агентство «Минск-Новости». «И спрос на эти услуги постоянно растет. Очень востребована услуга по генетическому тестированию. В частности, нами протестировано более 500 спортсменов из 30 национальных сборных по генам, связанным со спортивной перспективностью, определяющим спринтерские и стайерские способности. Разрабатываются программы по экспрессии генов, которые крайне важны для индивидуального подхода к спортсменам», - сказала директор Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Валентина Лемеш.