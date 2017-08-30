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ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦИАЛИСТЫ «БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ» ПРИСТУПИЛИ К БУРЕНИЮ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ НА ВОСТОЧНО-УРЕНГОЙСКОМ ЛИЦЕНЗИОННОМ УЧАСТКЕ
15:23 30.08.2017
Специалисты ООО «Белоруснефть-Сибирь» приступили к бурению газовой скважины на Восточно-Уренгойском лицензионном участке по заказу АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», дочерней структуры «Роснефти».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», всего за 7 месяцев нынешнего года бригады цеха бурения нефтяных и газовых скважин северного дочернего предприятия «Белоруснефти» построили 11 эксплуатационных скважин для своего основного заказчика – компании «Роснефть-Пурнефтегаз». Объем проходки составил 43620 м.
Кроме того, завершена бурением разведочная скважина №8П Давыдовской площади Кынско-Часельского лицензионного участка для ООО «Кынско-Часельскоенефтегаз» – глубиной 3050 м.
Сейчас буровики «Белоруснефть-Сибири» работают на 4-х скважинах ООО «Роснефть-Пурнефтегаз».
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