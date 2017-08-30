В Гродно в рамках XIX Республиканской универсальной выставки – ярмарки «Еврорегион «Неман-2017» 22 сентября запланировано проведение конгрессных мероприятий биржи деловых контактов «Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, проведение биржи направлено на повышение эффективности взаимодействия и налаживания взаимовыгодных экономических связей в регионах между научными, образовательными и производственными структурами, стимулирования инновационной активности организаций во всех отраслях и регионах Беларуси.

Программа конгрессного мероприятия включает в себя проведение:

пленарного заседания с выступлением представителей ГКНТ, органов местного управления, других заинтересованных с учетом региональной направленности мероприятия;

выставки инновационных разработок и инновационной продукции (работ, услуг) организаций Республики Беларусь, субъектов малого предпринимательства в сфере инновационной деятельности, предлагаемых для внедрения (применения) на предприятиях региона;

биржи деловых контактов в формате презентации отобранных инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации, перед представителями потенциальных заказчиков и потребителей, проведения деловых переговоров, заключения договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества.

Мероприятие проводится на базе РУП «Гродненский центр научно-технической и деловой информации». Организаторами выступают ГКНТ и Гродненский облисполком.