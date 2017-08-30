|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР «ПИНСКДРЕВ» ОТКРЫЛСЯ В ХАБАРОВСКЕ
14:34 30.08.2017
Дистрибьюторский центр ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» открылся в Хабаровске (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», новый центр распахнул свои двери для посетителей 26 августа.
Накануне состоялась демонстрация новинок мягкой и корпусной мебели «Пинскдрев» представителям компаний, которые займутся распространение продукции белорусского холдинга в регионах Дальнего Востока.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
Курсы в банках
на 30.08.2017
Конвертация в банках
на 30.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте