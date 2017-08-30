ЭКОНОМИКА РБ

ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР «ПИНСКДРЕВ» ОТКРЫЛСЯ В ХАБАРОВСКЕ

14:34 30.08.2017 Дистрибьюторский центр ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» открылся в Хабаровске (Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», новый центр распахнул свои двери для посетителей 26 августа. Накануне состоялась демонстрация новинок мягкой и корпусной мебели «Пинскдрев» представителям компаний, которые займутся распространение продукции белорусского холдинга в регионах Дальнего Востока.