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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕННАДИЙ СМОЛЬСКИЙ ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМВОЕНПРОМА
14:19 30.08.2017
Геннадий Смольский освобожден от должности заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета в связи с сокращением численности работников. Соответствующий указ № 308 Александр Лукашенко подписал 29 августа.
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