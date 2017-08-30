ЭКОНОМИКА РБ

ГЕННАДИЙ СМОЛЬСКИЙ ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМВОЕНПРОМА

14:19 30.08.2017 Геннадий Смольский освобожден от должности заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета в связи с сокращением численности работников. Соответствующий указ № 308 Александр Лукашенко подписал 29 августа.