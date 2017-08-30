В январе-июле 2017 года в бюджет Минской области поступило 1963,2 млн рублей налогов, сборов и неналоговых платежей, в том числе в доход республиканского бюджета – 789,7 млн рублей, местных бюджетов – 1173,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, текущий план доходов консолидированного бюджета выполнен на 126,2% (сверх плана поступило – 407,9 млн рублей). К уровню января-июля 2016 года платежи выросли на 25,6% в сопоставимых ценах.

Государственными организациями обеспечено 49,2% всех платежей. Относительно прошлогоднего уровня их платежи увеличились в сопоставимых ценах на 68,9%.

Доля платежей организаций негосударственной формы собственности в доходах бюджета области составила 45,3%. В январе-июле 2017 года их платежи выросли на 2,6% в сопоставимых ценах.

Налоговые платежи субъектов малого и среднего предпринимательства составили 688,3 млн рублей, или 111,6% к уровню января-июля 2016 года в сопоставимых ценах. Доля их поступлений в доходах консолидированного бюджета области составила 35,1%.

Индивидуальными предпринимателями обеспечено поступление 2,1% в доходах бюджета. Темп прироста их платежей к уровню января-июля 2016 года в сопоставимых ценах составил 4,8%.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 385,7 млн рублей, или 19,6% в доходах консолидированного бюджета, налогу на прибыль – 302,3 млн рублей (15,4%), налогу за добычу – 282,2 млн рублей (14,4%), акцизам – 88,3 млн рублей (4,5%), налогу на недвижимость (с учетом налога на незавершенное строительство) – 86,7 млн рублей (4,4%).

В формировании бюджета Минской области в январе-июле 2017 года участвовали более 847 тысяч плательщиков, в том числе более 33 тысяч организаций, 36 тысяч индивидуальных предпринимателей и 778 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.