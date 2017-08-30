ЭКОНОМИКА РБ

РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ОТКРЫВАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ИНДИИ

13:34 30.08.2017 РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» откроет в Индии официальное представительство. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, штаб-квартира будет расположена в восточной части страны – в штате Ассам. Одной из главных задач новой структуры станет развитие дальнейшего сотрудничества с компаниями Oil India и Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). В первую очередь, речь идет о взаимодействии научно-инжинирингового центра «Белоруснефти» – института «БелНИПИнефть» с государственной нефтяной компанией Индии Oil India, второй в стране по объемам разведки и добычи.