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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ОТКРЫВАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ИНДИИ
13:34 30.08.2017
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» откроет в Индии официальное представительство.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, штаб-квартира будет расположена в восточной части страны – в штате Ассам.
Одной из главных задач новой структуры станет развитие дальнейшего сотрудничества с компаниями Oil India и Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). В первую очередь, речь идет о взаимодействии научно-инжинирингового центра «Белоруснефти» – института «БелНИПИнефть» с государственной нефтяной компанией Индии Oil India, второй в стране по объемам разведки и добычи.
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