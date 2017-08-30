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ЭКОНОМИКА РБ


НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА В ИЮЛЕ ЗАФИКСИРОВАНЫ В МИНСКЕ И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ – ФПБ
13:25 30.08.2017

Федерация профсоюзов Беларуси продолжает мониторинг цен на лекарственные препараты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ФПБ, если в мае мониторингом были охвачены 35 аптек по всей стране, то сегодня – более 80. Кроме того, с августа список лекарственных препаратов, подпадающих под «народный контроль», был расширен с 26 до 50 наименований наиболее востребованных среди белорусов препаратов как отечественных, так и зарубежных производителей. Это и антибиотики, и антигистаминные препараты, лекарственные средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и другие.

Результаты мониторинга цен на медикаменты показывают, что стоимость лекарств в государственных и коммерческих аптеках существенно не отличается, что свидетельствует об эффективности мер по государственному регулированию цен на медикаменты. В то же время, по данным за июль 2017 года, наиболее высокие цены по большинству препаратов из утвержденного перечня зафиксированы в Минске и Гродненской области.

В отраслевой профсоюз участились обращения граждан по вопросам несопоставимости цен на отдельные медикаменты в Беларуси и соседних странах. Сегодня этот вопрос на контроле у Министерства здравоохранения.

Поступают вопросы, почему в некоторых аптеках страны цены ниже, чем в среднем по республике.

«Мы на это также обращали внимание. Хочу повторить, что отечественные препараты качественные, соответствуют всем стандартам GMP и экспортируются в 29 стран. Мы объясняем гражданам, что в отдельных случаях, когда срок годности на медикаменты закачивается, допустим, через несколько месяцев или в крупную аптечную сеть поступила большая партия медикаментов, аптеки вынуждены снижать цены. Это общемировая практика», – сказала заместитель председателя Белорусского профсоюза работников здравоохранения Людмила Литвиненко.

Информацию обо всех выявленных перегибах в ценах отраслевой профсоюз будет передавать в Минздрав, где еженедельно специалисты фарминспекции проводят обсуждение изменений цен на лекарства.
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