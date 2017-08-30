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ЭКОНОМИКА РБ


ФОНАРИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ ПОЗВОЛЯТ ЭКОНОМИТЬ БРАСЛАВУ ОКОЛО 280 КВТ×Ч В ГОД
13:08 30.08.2017

В рамках проекта «Браславский район – первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси», который реализуют Браславский районный исполнительный комитет и Центр экологических решений при финансовой поддержке Европейского союза, в Браславе установлено пять новых фонарей с солнечными батареями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, теперь новые фонари на солнечных батареях сэкономят городу около 280 кВт×ч в год: столько энергии ушло бы, если бы они работали от сети, а не от солнца.

«Однако фонари на солнечных батареях установили не столько для экономии, сколько для популяризации современных технологий – в частности, возобновляемой энергетики. Гости смогут увозить из Браслава «климатически нейтральные» фотографии: площадка «Брукаванка» с новыми фонарями, пожалуй, одно из самых популярных у туристов мест», — пояснил руководитель энергетической программы Центра экологических решений Дмитрий Буренкин.

Также в городе модернизированы 54 старых фонаря: заменены натриевые лампы на энергоэффективные светодиодные. Модернизация обошлась в 35 тысяч рублей, однако позволит сэкономить Браславу около 11,7 тысяч кВт×ч в год. Светодиодные фонари прослужат длительное время, они не наносят вреда окружающей среде, не нагревают предметы, находящиеся под ними, не создают электромагнитных помех.

В феврале 2014 года Браслав подписал соглашение мэров, взяв на себя обязательство сократить к 2020 году выбросы углекислого газа на 20%. А к 2030 году Браславский район, популярное место туристического отдыха, должен стать первым в Беларуси климатически нейтральным муниципалитетом. Достичь этих задач планируется за счет использования возобновляемых источников энергии и продвижения идей энергоэффективности. Сокращение энергопотребления позволит региону ежегодно экономить бюджетные средства.
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