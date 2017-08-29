Прокуратура Брестской области выявила нарушения законодательства о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств субъектами хозяйствования районной коммунальной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в деятельности предприятий, входящих в состав ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром», установлены факты ненадлежащего сбора сведений о контрагенте, длительного невзыскания просроченной дебиторской задолженности, непринятия мер по взысканию с виновных лиц причиненного предприятиям ущерба.

Кроме того, зафиксировано неуведомление участников процедур закупок товаров (работ, услуг) о выборе победителя; заключение договоров на закупки товаров (работ, услуг) ранее установленного срока; допуск к оценке представленных участниками закупок товаров (работ, услуг) предложений при отсутствии всех необходимых документов и др.

Нарушения о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств установлены в деятельности субъектов хозяйствования как районной коммунальной собственности, так и областной. Это обусловлено в том числе и отсутствием надлежащего контроля со стороны местных исполнительных и распорядительных органов.

Отдельными субъектами хозяйствования вопреки решениям советов депутатов на протяжении длительного времени не были разработаны и утверждены положения о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств. Некоторые положения не соответствовали требованиям действующего законодательства.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой области внесены в Брестский городской исполнительный комитет, Брестский районный Совет депутатов, ОАО «Брестский мусороперерабатывающий завод», ОАО «Тепличный комбинат «Берестье» представления, по итогам рассмотрения которых 13 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.