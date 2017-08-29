В Минском государственном профессионально-техническом колледже строителей им. В.Г. Каменского набор учащихся продлен до 1 сентября, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома, свободные места остались на специальности «плотник-столяр (строительный)» (3 места) и «облицовщик-плиточник-мостовщик» (1 место) (все на базе 11 классов обучения).

«Нынешняя вступительная кампания в учреждения профессионально-технического и среднего специального образования показала возросший интерес со стороны молодежи к рабочим профессиям. Это стало результатом активной профориентационной работы, которая велась в школах. Сказался также интерес к конкурсу профмастерства WorldSkills и успешное участие в нем нашей молодежи», - отметила заведующий сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Елена Черных.

В нынешнем году ряды учащихся учреждений ПТО и ССО столицы пополнили свыше 4,5 тыс. человек.