В осенний сезон предприятиям Витебщины предоставляется масса возможностей представить свою продукцию на зарубежном рынке, пишет газета «Витебские вести».

Площадками для этого являются выставки и ярмарки, и первый месяц осени ими будет вполне насыщен. При этом заявить о себе смогут производители различных сфер.

В экономике Витебщины лидирующие позиции принадлежат российскому рынку, но потенциал его далеко не исчерпан, поэтому традиционно площадку для белорусских товаров предоставляют на выставках в России.

Как сообщили в Витебском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты, универсальные ярмарки в сентябре пройдут в Смоленске и Твери, а в Архангельск приглашает Маргаритинская ярмарка.

Те же, кто нацелен на экспорт в Европу и Азию, могут расширить свои контакты благодаря деловым визитам. В частности, речь идет о посещении в октябре международной выставки готовых продуктов питания и напитков Anuga-2017 в Кельне в Германии и известной международной специализированной выставки сельскохозяйственной техники Agritechnica-2017 в немецком Ганновере, которая состоится с 11 по 16 ноября.

Что касается восточного вектора, то два деловых события ожидаются этой осенью в Китае: международная выставки тканей и аксессуаров, а также международная выставка технологий и систем водоочистки, обработки и утилизации сточных вод.