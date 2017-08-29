ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕЗЕНТОВАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В ГЕРМАНИИ И КИТАЕ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИТЕБЩИНЫ НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ
12:11 30.08.2017

В осенний сезон предприятиям Витебщины предоставляется масса возможностей представить свою продукцию на зарубежном рынке, пишет газета «Витебские вести».

Площадками для этого являются выставки и ярмарки, и первый месяц осени ими будет вполне насыщен. При этом заявить о себе смогут производители различных сфер.

В экономике Витебщины лидирующие позиции принадлежат российскому рынку, но потенциал его далеко не исчерпан, поэтому традиционно площадку для белорусских товаров предоставляют на выставках в России.

Как сообщили в Витебском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты, универсальные ярмарки в сентябре пройдут в Смоленске и Твери, а в Архангельск приглашает Маргаритинская ярмарка.

Те же, кто нацелен на экспорт в Европу и Азию, могут расширить свои контакты благодаря деловым визитам. В частности, речь идет о посещении в октябре международной выставки готовых продуктов питания и напитков Anuga-2017 в Кельне в Германии и известной международной специализированной выставки сельскохозяйственной техники Agritechnica-2017 в немецком Ганновере, которая состоится с 11 по 16 ноября.

Что касается восточного вектора, то два деловых события ожидаются этой осенью в Китае: международная выставки тканей и аксессуаров, а также международная выставка технологий и систем водоочистки, обработки и утилизации сточных вод.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.08.2017
валюта курс
EUR 2.3143
USD 1.9236
RUB 3.2843
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3143 +0.0189
USD 1.9236 -0.0004
RUB 3.2843 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3050 2.3130
USD 1.9270 1.9290
RUB 3.2700 3.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 30.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.2000
EUR/RUB 70.1300 70.7700
USD/RUB 58.6000 59.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте