Шесть банков готовы в 2018 году направить средства на адресное субсидирование в жилищном строительстве по указу №240. Об этом проинформировал премьер-министр Андрей Кобяков 29 августа на заседании Совета министров, где рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год.

По его словам, готовность кредитовать нуждающихся по указу №240 в 2017 году подтвердили Беларусбанк и Белагропромбанк, в 2018 году - Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Белинвестбанк, БелВЭБ.

Премьер-министр напомнил, что тема строительства жилья обсуждалась две недели назад на заседании Президиума Совета министров.

"Наряду с действовавшими схемами льготного кредитования (указы № 13, 346 (строительство жилья на селе), компенсация 50% ставки рефинансирования) заработал новый инструмент - указ №240. В 2017 году по нему уже изысканы дополнительные ресурсы банков на Br135 млн. На следующий год планируется усилить механизм субсидирования граждан по указу №240 - можем дополнительно привлечь порядка Br400 млн кредитных ресурсов. В проекте бюджета на 2018 год на субсидирование граждан под эти кредиты предусмотрено Br50 млн. При необходимости с учетом исполнения бюджета эта сумма может быть увеличена", - пояснил Андрей Кобяков.