В летний период 2017 года оздоровление детей осуществлялось в 751 лагере, в том числе 23 стационарных загородных лагерях, находящихся в собственности предприятий и организаций Минска; 37 лагерях, организованных на арендованных базах санаторно-курортных, оздоровительных и иных организаций республики, 233 круглосуточных лагерях продолжительностью не менее 9 дней, в том числе с использованием палаток.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, на базе учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений и средних школ-училищ олимпийского резерва было открыто 458 лагерей с дневным пребыванием.

По оперативным данным, на проведение мероприятий по подготовке загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону 2017 года выделено из консолидированных источников 4547,7 тыс. рублей, в том числе собственниками лагерей направлено на подготовку лагерей 3088,5 тыс. рублей, из бюджета Минска – 700 тыс. рублей, средств субботника – 937,6 тыс. рублей (на расчетные счета предприятий-собственников лагерей по состоянию на 01.07.2017 поступило 530,3 тыс. рублей), средств республиканского бюджета – 145 тыс. рублей, других источников – 83,9 тыс. рублей.

Оздоровлено в лагерях различных типов 67463 ребенка, что составило 102% от плана на сезон, в том числе в лагерях с круглосуточным пребыванием – 39300 детей (103,1% от плана), с дневным пребыванием – 28163 ребенка (100,4% от плана).

Оздоровлены в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием 1973 ребенка из числа сирот и детей, находящихся под опекой, что составило 105,3% от запланированного на сезон (1873 детей).

Кроме того, в оздоровительный лагерь «Юбилейный» ОАО «Минский завод отопительного оборудования» направлены 48 детей дошкольного возраста из числа сирот и находящихся под опекой. Путевки восьмой год подряд оплачиваются из средств городского бюджета.

Продолжена практика оздоровления детей-инвалидов, которые направлялись в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием совместно с педагогами школ-интернатов. Всего оздоровлено 1486 детей из категории инвалидов, что составило 109,7% от запланированного. За счет средств бюджета Минска и республиканского бюджета девятый год подряд оздоровительный лагерь «Звездный» ГП «Белаэронавигация» принимает на оздоровление детей-инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (колясочников) в сопровождении одного из родителей. Оздоровлено за сезон 72 ребенка.

С 2014 года за счет средств бюджета Минска, социального страхования и республиканского бюджета ежегодно в июне организовывается семейная оздоровительная смена совместно с одним из родителей для детей-инвалидов с заболеванием сахарным диабетом на базе санатория «Пралеска» ОАО «Амкодор-Белвар», где обеспечено комфортное пребывание, диетическое питание, лабораторный контроль уровня сахара в крови и медицинское сопровождение врача-эндокринолога. В текущем году оздоровление здесь получили 40 детей.

Впервые в текущем сезоне на базе санатория «Пралеска» ОАО «Амкодор-Белвар» организована также семейная смена для 26 детей с заболеванием гемофилией.

В августе на базе УЗ «Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска» комитета по здравоохранению Мингорисполкома организовано оздоровление группы из 19 детей-инвалидов с заболеваниями кардиологического профиля в сопровождении родителей.

Дети сотрудников организаций коммунальной собственности получали доплаты за счет бюджета города при приобретении путевок в загородные лагеря в размере до 86 рублей на 1 путевку. Данным видом помощи воспользовались 1668 детей.

С целью профилактики правонарушений и предупреждения асоциального поведения подростков в течение летнего сезона с использованием средств бюджета города и государственных средств направлены в оздоровительные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием 1349 подростков, состоящих на различных видах учета и воспитывающихся в неблагополучных семьях.

Для удовлетворения потребностей детей в различных видах деятельности и приобретения ими полезных навыков была организована работа 591 лагеря по профилям, направлениям деятельности с дневным и круглосуточным пребыванием, в которых отдохнули 27075 детей, из них 7848 – в возрасте 15-18 лет.

Лидирующие позиции по массовости развертывания традиционно занимают профильные спортивно-оздоровительные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием, организованные структурными подразделениями управления спорта и туризма Мингорисполкома, в которых оздоровлено 11475 детей, в том числе подростков в возрасте 15-18 лет – 1013 человек.

Массово были организованы туристско-краеведческие круглосуточные лагеря, в которых отдохнул 6861 ребенок. Функционировали они, как правило, в 9-дневном режиме, с использованием палаток, размещение осуществлялось как на базе стационарных оздоровительных лагерей, так и в передвижном режиме.

Совместно с сотрудниками воинских частей, пограничных застав, учебных заведений МВД и МЧС организована работа 33 военно-патриотических и оборонно-спортивных лагеря (отряда) с охватом 1229 детей, в том числе 527 подростков в возрасте 15-18 лет.

Третий год подряд на базе Центра реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток» комитета по труду и занятости Мингорисполкома организована и профинансирована за счет средств бюджета города и средств государственного социального страхования работа межрайонного лагеря «Патриот» для подростков, требующих особого социально-педагогического внимания и занимающихся в центрах допризывной подготовки столицы. Нынешним летом на базе центра было организовано четыре 9-дневных смены палаточного лагеря, в котором отдохнули 200 ребят.

Для обеспечения отдыха и занятости детей была организована работа 108 лагерей (отрядов) труда и отдыха с дневным и круглосуточным пребыванием детей с охватом 1286 детей в возрасте 14-18 лет при плане 1233 ребенка (104,3%).

В связи с дефицитом вакантных мест на предприятиях города в основном использовались возможности учебных заведений, где дети принимались на работу на свободные ставки дворников, уборщиков помещений и занимались уборкой, благоустройством и озеленением территорий школ. Заработная плата детей за отработанное в течение смены время составила 100-200 рублей.

На базах лагерей с круглосуточным пребыванием «Лесной» ТПКУП «Хладокомбинат №2», «Мечта» ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» и «Теремок» ОАО «Спецмонтажавтоматика» организованы сервисные отряды труда и отдыха для 42 подростков в возрасте 15-18 лет, которые выполняли работы по мытью посуды, уборке служебных помещений и благоустройству территории лагерей. Заработная плата детей составила 120-150 рублей.