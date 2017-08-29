Количество проданных за январь-июль 2017 года на вторичном рынке жилья Минска квартир по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Группе компаний «Твоя столица», начало 2017 года выглядело оптимистично: отсутствие негативных изменений в экономике стимулировало покупателей на активные действия. В результате количество приобретенных за январь 2017 г. квартир в Минске по сравнению с январем 2016 г. выросло более чем на 20%. В последующие месяцы текущего года количество совершаемых сделок продолжало увеличиваться, но не так интенсивно, как это было в 2016 г. В частности, рекордное число сделок в 2017 г. было зафиксировано в марте - 1270, в то время как июнь 2016 г. побил рекорд последнего десятилетия – 1440 сделок.

«Общее по Минску количество сделок купли-продажи квартир действительно не только не дотягивает до рекордов прошлого года, но в течение всего лета понемногу уменьшается. Однако назвать это общим для всего вторичного рынка трендом я не могу, поскольку, количество проводимых через наше агентство сделок за летний период не только не уменьшилось, но и даже и выросло. А количество поступивших к нам в июле-августе заявок на покупку квартиры является максимальным за весь 2017 г.», – сказала заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Светлана Куделко.

По ее словам, цены в течение 2017 г. остаются на неизменном уровне, отмечаются лишь незначительные колебания в ту или иную сторону. Это касается как всех сделок, совершенных по Минску, так и сделок, сопровождаемых агентством.

«В качестве причин снижения общегородского количества сделок с квартирами вторичного рынка можно назвать несколько. Во-первых, это усиливающийся со стороны покупателей интерес к новостройкам. Благодаря снизившимся ценам, значительно подешевевшим кредитам и предложению рассрочки оплаты они стали еще доступнее. Более того, сейчас новостройку можно купить с рассрочкой платежа, не представляя справку о доходах. Всегда есть категория покупателей, для которых очень важно приобрести именно новостройку. Это могут быть как молодые семьи, которые приобретают свою первую квартиру, так и люди в возрасте, улучшающие свои жилищные условия путем продажи квартиры на вторичном рынке и приобретения взамен новостройки. О доле последних в общем объеме сделок мы можем судить по обращениям в рамках нашей программы «Переезжаем в новостройку» - ежегодно количество желающих поменять «вторичку» на новостройку увеличивается и этим летом оно уже составляет 11%. Во-вторых, процесс покупки/продажи квартиры растягивается во времени, потому как уже довольно долгий период ценовой и экономической стабильности, а также сопутствующий им широкий объем предлагаемых на продажу квартир, приучил покупателей к тщательному и неспешному выбору», – отметила С. Куделко.

Она подчеркнула, что на это указывает выросший в текущем году на 20% средний срок продажи квартир собственниками – сейчас он составляет порядка 80-90 дней. Исключение составляют те случаи, когда продать нужно предельно быстро и собственники осознанно идут на демпинг – снижение цены ниже рынка.

«Но это скорее исключение из правила, чем правило, ведь никто не хочет терять деньги, существенно занижая стоимость. Сказать, что покупателей стало меньше или их интерес к покупке жилья по каким-то причинам снижается, будет неправильным. Объем поступающих к нам заявок от покупателей позволяет утверждать, что люди хотят и готовы покупать, но им важно найти именно то, что им подходит по качеству и цене. Поэтому вопрос долгой продажи квартир у себя в агентстве мы решили не снижением цен, а предложением покупателям и продавцам комплексного обслуживания, благодаря которым стараемся найти покупателя в срок 30-35 дней. При этом даже в нынешней ситуации продажа квартиры за неделю вполне реальный срок. Например, за 2017 г. доля подобных сделок по «Твоей столице» увеличилась с 35% до 42%. В-третьих, до сих пор остаются продавцы, неправильно оценивающие свои квартиры. Рыночный прием увеличения начальной стоимости квартиры для последующего торга актуален и сейчас, но правило нынешнего дня таково, что «надбавка» не должна превышать 5% от рыночной стоимости квартиры. Иначе квартира на стабильном рынке останется без внимания покупателей, при большом выборе никто не обратит внимания на квартиру с явно завышенной стоимостью. Когда мы обращаем внимание наших продавцов на подобные случаи, большинство соглашается скорректировать цену. Но также есть и небольшая доля тех, кто считает, что мы сознательно занижаем ее для быстрой продажи. В этом случае мы рекомендуем обратить внимание на цены фактических сделок в целом по Минску за предыдущие периоды, и все становится понятно. Кроме того, все желающие узнать примерную стоимость имеющейся либо приобретаемой квартиры, могут воспользоваться нашим online-калькулятором (http://www.t-s.by/buy/calculator/) оценки стоимости квартир», – сказала С. Куделко.

Стабильность цен на вторичном рынке жилья Минска во многом поддерживается существенно подешевевшими кредитами. Пусть покупателям вторичного рынка недоступна рассрочка оплаты и ставка по кредитам начинается не с 7%, а с 12% годовых, но все равно кредиты - это то, что сейчас удерживает цены от снижения. Подобная ситуация должна сохраниться как минимум в ближайшие несколько месяцев, а дальше все будет зависеть от экономической ситуации в стране, считает специалист.