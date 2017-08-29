Средняя зарплата бюджетников в 2018 году должна составить не менее Br750-760. Это отметил премьер-министр Андрей Кобяков 29 августа на заседании Совета министров, где рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год.

"Что касается заработной платы бюджетников, то изначально исходим из предусмотренных проектом бюджета ресурсов. Т.е. по консервативному сценарию темп роста ВВП осторожно оценивается в 101,2%. При этом средняя зарплата в бюджетной сфере просчитывается на уровне порядка Br700. Но целевой прогноз на 2018 год - 103,4% (рост ВВП). Если доходы бюджета будут выше консервативного сценария, дополнительные доходы будут аккумулироваться в специальных резервных фондах", - пояснил Андрей Кобяков.

Для этих целей проектом закона о бюджете предусмотрена норма о формировании в республиканском и местных бюджетах таких специальных фондов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, предполагается, что экономика сможет сгенерировать доходы фондов в объеме, достаточном для повышения средней зарплаты в 2018 году в бюджетной сфере до уровня не менее Br750-760, чтобы сохранить ее соотношение к средней зарплате по стране на уровне 75-76%.

"Но параллельно необходимо активно реализовывать мероприятия по оптимизации структуры и сокращению затрат бюджетных организаций, увеличению доходов от внебюджетной деятельности. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы записано, что соотношение средней зарплаты в бюджетной сфере к средней зарплате по стране должно быть 80%. Мы пока находимся только в начале пути по выполнению положения программы", - констатировал глава правительства.

Андрей Кобяков подчеркнул, что в реальном секторе рост заработной платы должен быть обеспечен ростом производительности труда - любой дисбаланс чреват серьезным давлением на валютный рынок и инфляцию. "Связывание денег будет одной из ключевых тем, чтобы зарплата в Br1 тыс. не спровоцировала рост потребительского импорта и повышенный спрос на валюту", - обратил внимание премьер-министр, попросив Минэкономики доложить о предлагаемых мерах дополнительной балансировки внутреннего спроса.