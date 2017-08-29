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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАМВАЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РАЙОНЕ СТОЛИЧНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА ОТКРЫВАЕТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ
10:39 30.08.2017
Трамвайное движение в направлении железнодорожного вокзала в Минске открывается с 1 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», в связи с этим возобновляется работа маршрутов №1 «ДС Зеленый Луг – пл. Мясникова», №4 «ДС Озеро – пл. Мясникова»; №7 «ДС Серебрянка – пл. Мясникова».
Одновременно отменяется работа временного автобусного маршрута №901 «ДС Дружная – Комаровский рынок».
Трамвайный маршрут №11 переводится на работу в часы «пик» в будние дни.
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