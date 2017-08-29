ЭКОНОМИКА РБ

ТРАМВАЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РАЙОНЕ СТОЛИЧНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА ОТКРЫВАЕТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ

10:39 30.08.2017 Трамвайное движение в направлении железнодорожного вокзала в Минске открывается с 1 сентября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», в связи с этим возобновляется работа маршрутов №1 «ДС Зеленый Луг – пл. Мясникова», №4 «ДС Озеро – пл. Мясникова»; №7 «ДС Серебрянка – пл. Мясникова». Одновременно отменяется работа временного автобусного маршрута №901 «ДС Дружная – Комаровский рынок». Трамвайный маршрут №11 переводится на работу в часы «пик» в будние дни.