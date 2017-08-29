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ЭКОНОМИКА РБ
НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫМИ ОСТАЮТСЯ ЗАЯВКИ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУПРАВЛЕНИЯ НА СУММУ ОКОЛО BR665 МЛН
10:14 30.08.2017
На состоявшемся 29 августа заседании Совета министров, где рассматривались проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год, председателями облисполкомов и министрами поднимались принципиальные вопросы по использованию дорожного фонда, межбюджетным трансфертам, поддержке экспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр Андрей Кобяков попросил министра финансов доложить, какие согласованные решения достигнуты и что предусмотрено проектом бюджета.
По информации Минфина, неудовлетворенными остаются заявки отдельных органов государственного управления на сумму около Br665 млн.
"Полагаю, ответ для всех ясен: сначала надо заработать и положить в бюджет, а затем распределять. Необеспеченных доходами расходов бюджет нести не должен и не будет. Такое решение принято на заседании Президиума, и прошу к этой теме не возвращаться. Возможности бюджета имеют свои пределы", - подчеркнул Андрей Кобяков.
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