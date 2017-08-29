На состоявшемся 29 августа заседании Совета министров, где рассматривались проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год, председателями облисполкомов и министрами поднимались принципиальные вопросы по использованию дорожного фонда, межбюджетным трансфертам, поддержке экспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр Андрей Кобяков попросил министра финансов доложить, какие согласованные решения достигнуты и что предусмотрено проектом бюджета.

По информации Минфина, неудовлетворенными остаются заявки отдельных органов государственного управления на сумму около Br665 млн.

"Полагаю, ответ для всех ясен: сначала надо заработать и положить в бюджет, а затем распределять. Необеспеченных доходами расходов бюджет нести не должен и не будет. Такое решение принято на заседании Президиума, и прошу к этой теме не возвращаться. Возможности бюджета имеют свои пределы", - подчеркнул Андрей Кобяков.