С нового учебного года на базах столичных учреждений профессионального технического образования будут работать 6 отделений допрофессиональной подготовки школьников, пишет агентство «Минск-Новости».

«С нового учебного года получат дальнейшее развитие отделения допрофессиональной подготовки школьников (бывшие УПК), которые функционируют на базе учреждений профессионального технического и среднего специального образования, - рассказала заведующий сектором профессионально-технического и среднего специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома Елена Черных. - Если раньше их у нас было 4, то в 2017/2018 учебном году откроется еще 2 новых — в Минском государственном профессиональном лицее № 12 строительства и Минском государственном профессионально-техническом колледже декоративно-прикладного искусства имени Н. А. Кедышко. В них будут заниматься школьники Первомайского и Советского районов. Здесь ребята 8–11-х классов смогут получить рабочие профессии».

Ученики смогут освоить азы мастерства парикмахера, повара, младшего медицинского персонала, автослесаря, помощника воспитателя, оператора ЭВМ, отделочника, столяра и других. По завершении обучения ребята будут сдавать экзамены, им выдадут соответствующий сертификат. В программе предусмотрена и практика на предприятиях.

Всего в новом учебном году допрофессиональной подготовкой планируют охватить более 4 тысяч минских школьников.