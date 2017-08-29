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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЛИВНЫЕ ДОЖДИ ПОВЛИЯЛИ НА ХОД УБОРОЧНОЙ НА ВИТЕБЩИНЕ: УБРАНО МЕНЕЕ 75% ПЛОЩАДЕЙ
09:18 30.08.2017
Проливные дожди, прошедшие в середине прошлой недели, значительно повлияли на темпы уборочной кампании, пишет газета «Витебские вести».
Как сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Иван Борис, наиболее сложное положение в Шарковщинском, Поставском, Браславском, Миорском, частично Глубокском районах, где выпало до 1,5 месячной нормы осадков. При этом состав почвы здесь заметно отличается от восточных и центральных регионов – тяжелые суглинки хуже пропускают воду.
За минувшее воскресенье в целом по области убрано 6,2 тыс. га зерновых и зернобобовых, или 37% от дневного задания. Если в Оршанском районе смогли обмолотить 998 га (60,5% от суточного плана), то в Шарковщинском – всего 47 га (7,1%).
В эти дни жатва ведется выборочно, на некоторых полях обжинаются отдельные участки, куда может зайти техника. Для полноценной работы комбайнов необходимо два дня сухой погоды, чтобы почва пришла в нормальное состояние.
На утро 28 августа убрано 72,8% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 764,9 тыс. т зерна при урожайности 32,1 ц/га (на аналогичную дату 2016-го эти показатели выглядели так: 80,4%, 744,5 тыс. т, 27,9 ц/га). В счет госзаказа сдано 84,9 тыс. т зерна, или 82,4% от плана.
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