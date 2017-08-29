Рост ВВП в 2018 году прогнозируется на 3,4%. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков 29 августа на заседании Совета министров, где рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сегодня фактически завершается этап формирования прогнозных документов перед направлением их на рассмотрение главы государства. Направить весь пакет на рассмотрение необходимо до 1 сентября.

Две недели назад на заседании были детально рассмотрены и в целом одобрены проекты указов о задачах социально-экономического развития на 2018 год и об основных направлениях денежно-кредитной политики, законов о республиканском бюджете, изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы. Все поднятые на заседании вопросы отрабатывались с заинтересованными, состоялась серия рабочих встреч в Минфине и Минэкономики. Несколько рабочих встреч с экономическим блоком правительства проведены у премьер-министра. Концептуальные положения проектов прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики неделю назад были доложены главе государства на совещании с правительством.

"С учетом принципиальных решений, принятых 16 августа Президиумом, сегодня, как меня информировали разработчики, достигнуто понимание по основным, имевшимся ранее разногласиям. Что касается прогнозных документов, то по сравнению с тем, что мы рассматривали на Президиуме, серьезных изменений не произошло. За основу по-прежнему взяты два сценария развития экономики в зависимости от различных внешних и внутренних условий - консервативный (для бюджета) и целевой (для прогноза)", - отметил Андрей Кобяков.

По его словам, важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год не изменились. Так, по ВВП прогнозируется рост на 3,4%, по производительности труда - на 2,8%, по экспорту товаров и услуг - на 6%. При этом практически достигается сбалансированность во внешней торговле. При общем внешнеторговом обороте в почти $70 млрд сальдо прогнозируется близким к нулю (порядка минус $30 млн, или 0,1% к ВВП). Планируется привлечение $1,45 млрд прямых иностранных инвестиций. "Инфляция декабрь к декабрю планируется не выше 7%, а среднегодовая - не более 7,4%. По реальным располагаемым доходам населения в 2018 году прогнозируется рост на 3,2%", - проинформировал премьер-министр.

Глава правительства обратил внимание, что в отличие от предыдущих лет особенностью прогноза на 2018 год является некоторое усиление влияния внутреннего спроса на ВВП.

"Важно сбалансировать этот фактор соразмерным вкладом внешней торговли в рост экономики, чтобы не создать дополнительного давления на платежный баланс. Минэкономики рассчитало, что прогнозы развития внешних рынков дают возможность в 2018 году нарастить валютную выручку на $2 млрд. Основной прирост - за счет наращивания физических объемов экспорта. Прошу Минэкономики прокомментировать, насколько реальна такая задача, как она проработана с министерствами и регионами", - сказал Андрей Кобяков.

"Предлагаемый прогноз обеспечивает сбалансированный рост экономики без излишнего давления на финансовый и валютный рынки и, что важно, выход на параметры роста, предусмотренные пятилетней программой", - резюмировал премьер-министр. Бюджет также не претерпел концептуальных изменений.