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ЭКОНОМИКА РБ
В ОРШЕ ОТКРОЕТСЯ МАГАЗИН «КРАСНОГО ПИЩЕВИКА» ПО ФРАНШИЗЕ
17:40 29.08.2017
Магазин ОАО «Красный пищевик» 2 сентября откроется в Орше (ул. Ленина, 50).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, магазин по откроется по франшизе.
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