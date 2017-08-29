ЭКОНОМИКА РБ

В ОРШЕ ОТКРОЕТСЯ МАГАЗИН «КРАСНОГО ПИЩЕВИКА» ПО ФРАНШИЗЕ

17:40 29.08.2017 Магазин ОАО «Красный пищевик» 2 сентября откроется в Орше (ул. Ленина, 50). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, магазин по откроется по франшизе.