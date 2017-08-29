ОАО «Авиакомпания «Белавиа» с 29 октября перейдет с весовой концепции оформления багажа на систему количества мест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе перевозчика, изменения касаются правил перевозки регистрируемого багажа, который сдается в багажное отделение при регистрации на рейс.

Согласно новой концепции, каждый пассажир авиакомпании «Белавиа» с 29 октября 2017 г. будет иметь право бесплатно перевезти:

в бизнес классе – 2 места багажа, весом не более 32 кг каждое;

в экономическом классе – 1 место багажа весом не более 23 кг;

дети от 2 до 12 лет – такая же норма провоза регистрируемого багажа, как для взрослых пассажиров;

младенцы (0-2 лет) – 1 место не более 10 кг + 1 детская складная прогулочная коляска или 1 переносная люлька, или 1 детское автомобильное кресло.

Участникам элитных уровней программы «Белавиа Лидер» дополнительно к норме бесплатного провоза багажа можно будет провозить еще одно место: для участников золотого уровня программы лояльности – до 32 кг, серебряного – до 23 кг.

Таким образом, пассажир может провезти в экономическом классе обслуживанию одну сумку/коробку багажа весом не более 23 кг. В случае если у него 2 сумки по 10 кг, пассажиру предложат либо упаковать вещи в одну сумку, либо пассажир должен будет заплатить за второе место багажа 50 евро. В случае если чемодан пассажира эконом класса будет весить от 24 до 32 кг пассажиру также будет необходимо заплатить 50 евро.

В салон самолета пассажирам экономического класса по-прежнему разрешается брать ручную кладь весом до 8 кг, пассажирам бизнес класса – до 12 кг. Согласно новой концепции количество мест ручной клади для пассажиров экономического и бизнес класса предусматривает одно место.

«Новый порядок провоза багажа позволит клиенту авиакомпании сэкономить в случае перевеса или необходимости провоза второго чемодана. Например, если пассажиру необходимо провезти дополнительно к разрешенному багажа еще одну сумку в 23 кг, то это обойдется в разы дешевле, чем при действующей весовой концепции, когда перевес 1 кг сверхнормативного багажа по некоторым направлениям может доходить до 8 евро», – рассказал генеральный директора авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров.

При данной концепции в случае, если пассажиры эконом класса путешествуют семьей и все вещи сложили в один чемодан, весом более 23 кг, им придется распределить вещи в соответствии с правилами в несколько сумок/коробок. Так как по правилам системы количества мест, вес багажа не суммируется.

Переход с весовой концепции оформления багажа на систему количества мест позволит унифицировать правила провоза зарегистрированного багажа с авиакомпаниями-партнерами.