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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПЛОЩАДКЕ «БУТБ-ИМУЩЕСТВО» ВЫСТАВЛЕН КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ ДВОРЦА ЧЕТВЕРТИНСКИХ В ГРОДНО
16:56 29.08.2017

На электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» 22 сентября 2017 г. пройдут электронные торги по реализации 3-х объектов недвижимого имущества в Гродно, объявленные фондом «Гродноблимущество».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в частности, на продажу выставлен комплекс зданий и сооружений (лот №3), являющийся объектом историко-культурной ценности. Начальная цена трехэтажного комплекса (дворец князей Четвертинских 1770-х гг. постройки) площадью более 2,5 тыс. м2, пониженная на 50%, составляет в эквиваленте 1,2 млн дол. США. Указанная сумма включает в себя право аренды земельного участка (0,89 га) на 50 лет. Победителю торгов необходимо осуществить реконструкцию под объект административного или культурно-просветительского назначения.

Здание дворца Четвертинских первоначально строилось для нужд медицинской академии в Гродно, однако в связи с ее переездом в Вильно (ныне Вильнюс – столица Литвы) здание было передано князьям Четвертинским. В архитектуре дворца преобладают черты барокко: здание имеет симметричную композицию и накрыто вальмовой крышей, а главный фасад раскрепован на углах двумя большими гранеными эркерами, которые ранее накрывались сомкнутыми вогнутыми куполами. Фасад украшен ордерной пластикой, при этом два нижних этажа объединены пилястрами.
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