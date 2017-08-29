Фирменный магазин SERGE открылся в Бельгии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «СЕРЖ-ФЭШН», магазин открылся в Мерхтеме (ул. Брюсселсестеенвег, 60А).

В магазине представлен весь ассортимент мужской и женской продукции торговой марки SERGE: от нижнего белья до одежды для сна и отдыха.

Сегодня у компании SERGE 195 магазинов и секций в 7 странах мира.