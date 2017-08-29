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ЭКОНОМИКА РБ
АЭРОДРОМ ОРША ОТКРЫВАЕТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛЕТОВ
16:16 29.08.2017
Аэродром Орша открывается для выполнения международных полетов воздушных судов.
Согласно постановлению Совета министров № 651от 25 августа 2017 года, Государственному пограничному комитету, Государственному таможенному комитету, Министерству здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено обеспечить на аэродроме Орша в установленном законодательством порядке осуществление пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и иных видов контроля.
Постановление принято в соответствии с частью седьмой статьи 45 и статьей 76 Воздушного Кодекса Республики и вступает в силу после его официального опубликования, сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина.
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