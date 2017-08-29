Беларусь представит на совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» более 20 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, это беспилотные авиационные комплексы самолетного и вертолетного типа, различного класса и назначения, легкобронированная техника с различными видами вооружения и модификации, перспективные мобильные средства связи, станции радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами на различных вариантах шасси, модернизированная бронетехника и модернизированный комплекс управления огнем артиллерии.

По словам первого заместителя председателя Госкомвоенпрома Игоря Демиденко, участие в ССУ «Запад-2017» в Госкомвоенпроме рассматривают как предмет глубокой исследовательской работы, которая должна дать оценку системе поддержки боевого потенциала вооруженных сил на необходимом уровне путем постоянного совершенствование ВВСТ, определить перспективные пути их развития, подтвердить правильность выбора ключевых приоритетов в работе Госкомвоенпрома.

Предстоит изучение практического апробирования новых разработанных и представленных на нем образцов ВВСТ; определение перспективных направлений создания новых и востребованных для вооруженных сил научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; уточнение возможностей и путей совместной деятельности организаций оборонных отраслей Беларуси и России в интересах оснащения не только региональной группировки войск (сил) современными средствами вооружения, но и Вооруженных сил Беларуси.