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ЭКОНОМИКА РБ


ШКЛОВСКИЙ, БЫХОВСКИЙ И КЛИМОВИЧСКИЙ РАЙОНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
15:29 29.08.2017

Комитет госконтроля Могилевской области провел проверку качества торгового обслуживания населения региона.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, как показали контрольные мероприятия, качество обслуживания населения остается на недостаточном уровне. За прошедший период текущего года контролирующими органами выявлено более 350 случаев реализации недоброкачественных товаров, из них чуть более половины в объектах потребкооперации. Лидерами по числу таких нарушений являются Шкловский, Быховский и Климовичский районы.

Практически в каждом подвергнутом контролю торговом объекте Комитетом обнаружены нарушения санитарных норм. Среди них – несоблюдение правил товарного соседства, температурных режимов при продаже молочных продуктов и мясных изделий и др.

В Чаусском и Могилевском районах пресечены случаи самовольного завышения продавцами цен на отдельные виды продовольственных товаров.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий в сфере торговли более 100 человек привлечены к различным видам ответственности, юридические лица оштрафованы на сумму более 20 тыс. руб.
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