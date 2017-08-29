За первое полугодие 2017 года ОАО «Бумажная фабрика Спартак» (Шклов) сэкономило около 85 тысяч рублей за счет модернизации схемы подачи пара на производящей картон бумагоделательной машине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, модернизация была проведена в январе 2017 года.

Картон производится из волокнистой бумажной массы путём образования (отлива) слоя волокон с последующим его обезвоживанием, сушкой и намоткой в рулон. Сушка осуществляется в закрытой сушильной части машины, состоящей из 29 сушильных и 10 сукносушильных цилиндров, которые разбиты на 4 сушильные группы.

Греющим теплоносителем сушильных цилиндров бумагоделательной машины №2 является водяной пар, поступающий непосредственно из котельной предприятия, при давлении 3,4 атм. Водяной пар, попадая внутрь сушильных цилиндров, конденсируется.

От главного распределительного паропровода пар подводится к паровому коллектору, от которого по отдельным линиям параллельно распределяется по сушильным группам. Конденсат из сушильных цилиндров при температуре насыщения, соответствующей давлению пара в цилиндрах, уходит в сборник конденсата, откуда пары вскипания (самоиспарение) выбрасываются в атмосферу.

Для эффективного использования тепла паров вскипания конденсата, была усовершенствована схема пароконденсатной системы бумагоделательной машины №2 с переводом нагрева сушильной группы №1 с острого пара на нагрев от паров вскипания конденсата в водоотделителях, что увеличило КПД цикла сушки и позволило снизить расход пара на сушку бумаги.

Условно годовой экономический эффект от внедрения данного мероприятия составляет 451,2 т у.т. За первое полугодие 2017 года экономический эффект по данным государственной статистической отчетности по форме 4-энергосбережение (Госстандарт) составил 225,6 т у.т. (порядка 85 тыс. руб.). На данный момент затраченные денежные средства в размере 8 тыс. руб. уже окупились.