Постановлением Совета министров № 656 от 28 августа 2017 года от должностей освобождены некоторые чиновники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Наталья Жамойтина освобождена от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций в связи с сокращением штата работников;

Ирина Наркевич - от должности заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли в связи с переводом к другому нанимателю;

Владимир Рябоволов - от должности заместителя министра информации в связи с переводом на другую должность;

Василий Черник - от должности заместителя министра культуры в связи с переводом на другую должность;

Александр Шестаков - от должности заместителя министра архитектуры и строительства в связи с сокращением штата работников;

Валерий Шевчук - от должности заместителя министра здравоохранения - директора Департамента фармацевтической промышленности в связи с выходом в отставку.