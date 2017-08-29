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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОСВОБОДИЛО ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ ЧИНОВНИКОВ
14:12 29.08.2017
Постановлением Совета министров № 656 от 28 августа 2017 года от должностей освобождены некоторые чиновники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Наталья Жамойтина освобождена от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций в связи с сокращением штата работников;
Ирина Наркевич - от должности заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли в связи с переводом к другому нанимателю;
Владимир Рябоволов - от должности заместителя министра информации в связи с переводом на другую должность;
Василий Черник - от должности заместителя министра культуры в связи с переводом на другую должность;
Александр Шестаков - от должности заместителя министра архитектуры и строительства в связи с сокращением штата работников;
Валерий Шевчук - от должности заместителя министра здравоохранения - директора Департамента фармацевтической промышленности в связи с выходом в отставку.
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