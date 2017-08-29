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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РЕКОНСТРУИРОВАНО И ОТРЕМОНТИРОВАНО ОКОЛО 80% ТЕПЛОСЕТЕЙ
14:09 29.08.2017
В Беларуси до 1 октября 2017 года предстоит оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года 28417 потребителей тепловой энергии и 13395 теплоисточников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, по состоянию на 23 августа реконструировано и капитально отремонтировано 109,094 км тепловых сетей, или 80% от установленного правительством на 2017 год задания.
Кроме того, органами госэнергонадзора зарегистрировано: 12044 паспорта готовности потребителей тепловой энергии (42,4% годового плана); 4626 паспортов готовности теплоисточников (34,5% годового плана).
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