В Беларуси до 1 октября 2017 года предстоит оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года 28417 потребителей тепловой энергии и 13395 теплоисточников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, по состоянию на 23 августа реконструировано и капитально отремонтировано 109,094 км тепловых сетей, или 80% от установленного правительством на 2017 год задания.

Кроме того, органами госэнергонадзора зарегистрировано: 12044 паспорта готовности потребителей тепловой энергии (42,4% годового плана); 4626 паспортов готовности теплоисточников (34,5% годового плана).