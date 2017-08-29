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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ИЗЪЯЛА КРУПНЫЕ ПАРТИИ ГРИБОВ, ФРУКТОВ И ЯГОД НА ОБЩУЮ СУММУ 440 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
13:49 29.08.2017
За минувшую неделю сотрудники оперативно-поискового отдела №2 Оперативной таможни не допустили перемещение в Россию по документам, содержащим недостоверные сведения, свыше 30 тонн шампиньонов, 40 тонн яблок и около 12 тонн голубики.
Как сообщил ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, так, при проведении специальных мероприятий в Дубровенском районе Витебской области, приостановлено движение трех грузовых транспортных средств, перевозивших свежие шампиньоны и яблоки, а в Климовичском районе Могилевской области – автомобиля с шампиньонами.
Грибы общим весом свыше 30 тонн и фрукты весом 40 тонн, следовавшие в Россию по товаросопроводительным документам с указанными в них неверными сведениями, изъяты. Предварительная оценочная стоимость всего товара составила свыше 240 тыс. рублей.
В Россонском районе Витебской области задержано два автопоезда, в которых находились голубика и яблоки. Таможенники в документах на эти товары также выявили недостоверные сведения. Свыше 12 тонн ягод и 1,5 тонны яблок предварительной оценочной стоимостью около 200 тыс. рублей изъяты.
По всем фактам нарушения таможенного законодательства Оперативная таможня начала административные процессы в соответствии с ч.4 ст. 12.17 КоАП Беларуси.
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