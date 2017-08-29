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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 20 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 53-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ FACIM-2017
13:16 29.08.2017
Более 20 научно-технических разработок БГУ представлены на 53-й Международной многопрофильной выставке FACIM-2017, которая проходит в Мапуту (Мозамбик).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, среди разработок БГУ: медицинские препараты и оборудование; приборостроение; технологии, вещества и материалы для сельского хозяйства и защиты окружающей среды, а также авиационная спектрозональная многоцелевая система.
В частности, в экспозицию БГУ вошли многофункциональный робототехнический комплекс для уплотнения, герметизации и склеивания. Новизна разработки заключается в возможности использования комплекса для последовательного нанесения уплотнительных контуров из различных композиций без переналадки оборудования и в одном технологическом цикле наносить полиуретановые и силиконовые уплотнения на изделия различного назначения. К слову, уплотнение, полученное по данной технологии обладает рядом преимуществ: является бесшовным и гарантированно препятствует попаданию влаги и пыли внутрь, позволяет добиться лучшей звуко- и шумоизоляции и вибропоглощения.
FACIM является одной из крупнейших выставок в Южной и Восточной Африке. В мероприятии принимают участие свыше 3900 экспонентов, из которых 700 зарубежных и 3200 национальных компаний. В 2016 году выставку посетило более 94000 человек. Традиционно в FACIM принимают участие более 30 стран, среди которых Германия, Франция, Италия, Португалия, Турция, Ирландия и др.
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